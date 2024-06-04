Польща витратить $760 млн на посилення кібербезпеки

Польща витратить понад 3 млрд злотих ($760 млн) на посилення кібербезпеки після того, як державне інформаційне агентство PAP зазнало кібератаки, яка, як вважають, була здійснена Росією.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що в неділю і понеділок Польща відбила кілька кібератак на об'єкти критичної інфраструктури.

"Ми хочемо виділити понад 3 мільярди злотих на "Кіберщит". Сьогодні Польща перебуває на передовій кіберборотьби з Росією. На Польщу припадає найбільше атак", – зазначив він.

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За словами польського міністра, мета Росії – "дестабілізувати ситуацію і забезпечити, щоб сили, які підтримують розпад ЄС, могли отримати вигоду".

Нагадаємо, у п’ятницю через агентство PAP, послугами якого користуються десятки редакцій у Польщі, спробували запустити фейк про нібито часткову мобілізацію в країні з метою надіслати підкріплення Україні. Неправдиву новину опублікували двічі, о 14:00 і 14:20.

Одразу ж після того редакція та державні відомства заявили, що публікацію не створювали журналісти інформагентства і, вочевидь, йдеться про втручання зловмисників.

Міністр оборони Польщі після інциденту сказав, що варто готуватися до інших подібних випадків.