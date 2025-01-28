Польша заявляет, что Россия пытается вербовать поляков через даркнет для влияния на выборы

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский обвинил Россию в попытке вербовки поляков через даркнет с целью повлиять на президентскую избирательную кампанию в Польше.

Об этом он сказал в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

Гавковский заявил, что Россия ищет поляков, желающих повлиять на кампанию изнутри страны, предлагая им 3-4 тысячи евро за распространение контента, содержащего дезинформацию.

По словам польского министра, вербовка происходит через даркнет – часть интернета, доступ к которой можно получить только с помощью специального веб-браузера. По его словам, Польша наблюдает такие попытки с начала года.

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"Это деньги, направленные российскими службами ГРУ и ФСБ, которые ищут здесь таких покровителей своего контента", – сказал он.

Недавно поддерживаемый оппозицией кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину "ни в ЕС, ни в НАТО", чем вызвал критику внутри страны, в частности со стороны Дональда Туска, и от официального Киева.

Летом сообщалось, что Польша потратит более 3 млрд злотых ($760 млн) на усиление кибербезопасности после того, как государственное информационное агентство PAP подверглось кибератаке, которая, как полагают, была осуществлена Россией.

Министр обороны Польши после атаки на PAP сказал, что стоит готовиться к другим подобным случаям.