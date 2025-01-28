Чехія представила ЄС план інтеграції України та Молдови у внутрішній ринок

Міністр Чехії у справах Європи Мартін Дворжак у вівторок, 28 січня, представив європейським колегам план інтеграції України та Молдови до внутрішнього ринку ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство ČTK.

За словами Дворжака, план зосереджений на конкретних пропозиціях щодо поглиблення співпраці ЄС з Україною та Молдовою, зокрема в енергетиці, телекомунікаціях, екології та сільському господарстві.

"Я представив чеську ініціативу, щоб допомогти Молдові та Україні швидше інтегруватися у внутрішній ринок. Ми вважаємо, що це важливий крок, який може прискорити весь процес", – пояснив чеський міністр.

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Наразі чехам вдалося заручитися підтримкою дев'яти інших країн ЄС – Естонії, Фінляндії, Німеччини, Румунії, Латвії, Словенії, Швеції та Данії, додав він.

У документі, який цитує ČTK, вказується, що подальша економічна інтеграція в ЄС через угоди про вільну торгівлю суттєво підтримала б Молдову та Україну "в їхніх зусиллях протистояти згубному впливу Росії".

Дворжак заявив, що прискорення інтеграції полягатиме у "нашій технічній допомозі, тіснішій співпраці, створенні робочих груп та налагодженні контактів".

Нагадаємо, про підготовку плану та його презентацію на рівні Євросоюзу стало відомо минулого тижня.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, у Єврокомісії нібито думають не продовжувати пільговий режим торгівлі для України у його поточному вигляді та вже почали технічні перемовини про нові умови торгівлі.

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