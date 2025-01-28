Чехия представила ЕС план интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок

Министр Чехии по делам Европы Мартин Дворжак во вторник, 28 января, представил европейским коллегам план интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство ČTK.

По словам Дворжака, план сосредоточен на конкретных предложениях по углублению сотрудничества ЕС с Украиной и Молдовой, в частности в энергетике, телекоммуникациях, экологии и сельском хозяйстве.

"Я представил чешскую инициативу, чтобы помочь Молдове и Украине быстрее интегрироваться во внутренний рынок. Мы считаем, что это важный шаг, который может ускорить весь процесс", – пояснил чешский министр.

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Чехам уже удалось заручиться поддержкой девяти других стран ЕС – Эстонии, Финляндии, Германии, Румынии, Латвии, Словении, Швеции и Дании, добавил он.

В документе, который цитирует ČTK, указывается, что дальнейшая экономическая интеграция в ЕС через соглашения о свободной торговле существенно поддержала бы Молдову и Украину "в их усилиях противостоять пагубному влиянию России".

Дворжак заявил, что ускорение интеграции будет заключаться в "нашей технической помощи, тесном сотрудничестве, создании рабочих групп и налаживании контактов".

Напомним, о подготовке плана и его презентации на уровне Евросоюза стало известно на прошлой неделе.

Между тем, по информации СМИ, в Еврокомиссии якобы думают не продолжать льготный режим торговли для Украины в его текущем виде и уже начали технические переговоры о новых условиях торговли.

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