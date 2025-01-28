Axios: Україна за посередництва США отримає ракети для ЗРК Patriot з Ізраїлю

Американські військові перевезли близько 90 перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі, звідки вони будуть доставлені в Україну.

Про це порталу Axios повідомили три поінформовані джерела, передає "Європейська правда".

Поставки ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну стали можливими після того, як у квітні 2024 року ізраїльські ВПС офіційно вивели з експлуатації одну із систем після понад 30 років служби.

Джерела Axios кажуть, що після цього українська сторона запропонувала США та Ізраїлю такий план: Ізраїль віддасть ракети для Patriot назад до США, а ті їх відремонтують і відправлять в Україну.

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У вересні 2024 року, після кількох місяців зволікань через побоювання реакції Росії, премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу погодився на цей план.

За інформацією Axios, через це зволікання президент України Володимир Зеленський нібито не хотів приймати дзвінки від ізраїльського премʼєра, який просив згоди на щорічне паломництво хасидів до Умані.

Високопосадовець ізраїлю сказав порталу, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про своє рішення, наголосивши, що "лише повертає систему Patriot до США", а не постачає зброю в Україну.

Протягом останніх днів літаки С-17 Військово-повітряних сил США прибули на авіабазу на півдні Ізраїлю, звідки вилетіли до польського Жешува – логістичного хабу для перекидання зброї в Україну.

Джерела Axios стверджують, що цим рейсом було перевезено "близько 90 перехоплювачів для Patriot", які Україна може використовувати в наявних системах. Решта обладнання, зокрема радари ЗРК, відправили до США для ремонту, ідеться в публікації.

Нагадаємо, що ще у 2022 році посольство України в Ізраїлі направило уряду країни офіційний запит на отримання систем протиповітряної оборони, які дозволять Києву протистояти іранським балістичним ракетам та ударним безпілотникам, які використовуються Росією.

Ізраїль публічно відкидав прохання України про військову допомогу, зважаючи на вплив Москви у Сирії, де ізраїльські військово-повітряні сили часто діють проти пов'язаних із Іраном сил.