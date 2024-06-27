FT: США та Ізраїль ведуть переговори з Україною про надання до 8 систем Patriot

Сполучені Штати, Ізраїль та Україна ведуть переговори про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot, необхідних для захисту від постійних російських атак.

Про це з посланням на п’ятьох поінформованих співрозмовників пише Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Джерела FT кажуть, що домовленість про передання Україні ЗРК Patriot обговорювалась на рівні міністрів і високопосадовців трьох країн.

Серед іншого, відповідні переговори вели міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкеном. Також відбулись прямі переговори між Ізраїлем та Києвом.

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Імовірно, домовленість стосуватиметься восьми батарей Patriot віком понад 30 років, про виведення яких із експлуатації Ізраїль оголосив у квітні. Ці системи M901 PAC-2 старіші, ніж PAC-3, які зараз стоять на озброєнні в Україні.

Тим не менш, опитані Financial Times аналітики вказують, що PAC-2 повністю сумісні з PAC-3. До того ж, Ізраїль має достатні запаси ракет-перехоплювачів до цих систем, які мають більший радіус дії і більшу боєголовку.

"Це може зробити їх добре придатними для перехоплення російських винищувачів, які скидають руйнівні керовані авіаційні бомби на українські міста і військові позиції з-за лінії фронту", – йдеться в матеріалі.

Ізраїль досі відкидав прохання України про військову допомогу, зважаючи на вплив Москви у Сирії, де ізраїльські військово-повітряні сили часто діють проти пов'язаних із Іраном сил.

Нагадаємо, що ще у 2022 році посольство України в Ізраїлі направило уряду країни офіційний запит на отримання систем протиповітряної оборони, які дозволять Києву протистояти іранським балістичним ракетам та ударним безпілотникам, які використовуються Росією.