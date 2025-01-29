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У Литві понад 700 білорусів і росіян визнали загрозою нацбезпеці

Новини — Середа, 29 січня 2025, 11:26 — Ірина Кутєлєва

За 2024 рік у Литві 598 білорусів і 125 росіян були визнані загрозою національній безпеці.

Відповідні дані литовського Департаменту міграції наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, згідно з підрахунками, торік 179 із 598 білорусів, які становлять загрозу, не видали тимчасову посвідку на проживання в Литві, 232 – не продовжили дію цього документа.

За ініціативою Департаменту міграції були скасовані посвідки на проживання 175 громадян Білорусі. Ще трьом білорусам не видали посвідку на постійне проживання в Литві, а дев’ятьох позбавили цього документа.

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Також зазначається, що 35 зі 125 росіян не видали тимчасову посвідку на проживання в Литві, 36 – її не продовжили.

Ще 24 громадяни Росії були позбавлені отриманої раніше тимчасової посвідки на проживання.

Уперше в постійній посвідці на проживання в Литві відмовлено 16 росіянам. Усім цим людям заборонено в'їзд до Литви.

Раніше повідомляли, що у Литві не бачать необхідності в ослабленні обмежень для приїжджих білорусів.

Восени минулого року стало відомо, що Литва планує посилити правила подачі заяв на отримання посвідки на проживання через зовнішніх постачальників послуг.

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Литва
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