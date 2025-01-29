В Литве более 700 белорусов и россиян признали угрозой нацбезопасности

За 2024 год в Литве 598 белорусов и 125 россиян были признаны угрозой национальной безопасности.

Соответствующие данные литовского Департамента миграции приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, согласно подсчетам, в прошлом году 179 из 598 белорусов, которые представляют угрозу, не выдали временный вид на жительство в Литве, 232 – не продлили действие этого документа.

По инициативе Департамента миграции были отменены виды на жительство 175 граждан Беларуси. Еще трем белорусам не выдали вид на постоянное проживание в Литве, а девять лишили этого документа.

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Также отмечается, что 35 из 125 россиян не выдали временный вид на жительство в Литве, 36 – его не продлили.

Еще 24 гражданина России были лишены полученного ранее временного вида на жительство.

Впервые в постоянном виде на жительство в Литве отказано 16 россиянам. Всем этим людям запрещен въезд в Литву.

Ранее сообщалось, что в Литве не видят необходимости в ослаблении ограничений для приезжих белорусов.

Осенью прошлого года стало известно, что Литва планирует ужесточить правила подачи заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг.