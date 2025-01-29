Укр Рус Eng

В Литве более 700 белорусов и россиян признали угрозой нацбезопасности

Новости — Среда, 29 января 2025, 11:26 — Ирина Кутелева

За 2024 год в Литве 598 белорусов и 125 россиян были признаны угрозой национальной безопасности.

Соответствующие данные литовского Департамента миграции приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, согласно подсчетам, в прошлом году 179 из 598 белорусов, которые представляют угрозу, не выдали временный вид на жительство в Литве, 232 – не продлили действие этого документа.

По инициативе Департамента миграции были отменены виды на жительство 175 граждан Беларуси. Еще трем белорусам не выдали вид на постоянное проживание в Литве, а девять лишили этого документа.

Реклама:

Также отмечается, что 35 из 125 россиян не выдали временный вид на жительство в Литве, 36 – его не продлили.

Еще 24 гражданина России были лишены полученного ранее временного вида на жительство.

Впервые в постоянном виде на жительство в Литве отказано 16 россиянам. Всем этим людям запрещен въезд в Литву.

Ранее сообщалось, что в Литве не видят необходимости в ослаблении ограничений для приезжих белорусов.

Осенью прошлого года стало известно, что Литва планирует ужесточить правила подачи заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва
Реклама: