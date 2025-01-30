Під Вашингтоном літак зіткнувся з військовим вертольотом і впав у воду: є дані про жертви

Під Вашингтоном сталась авіакатастрофа за участю пасажирського літака Bombardier, що летів з Вічити штату Канзас, і військового вертольота Sikorsky H-60.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Федерального управління цивільної авіації США, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, літак авіакомпанії American Airlines під час наближення до злітно-посадкової смуги аеропорту імені Рейгана зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом і впав у річку Потомак.

Getty Images

AP

Reuters

Американські військові підтвердили, що вертоліт армії США зіткнувся з пасажирським літаком під Вашингтоном.

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На борту вертольота перебував екіпаж з трьох осіб. Американський посадовець з оборонного відомства заявив, що він не перевозив жодних високопосадовців.

Речник Об'єднаної оперативно-тактичної групи в столичному регіоні Хізер Чайрез розповів, що вертоліт виконував тренувальний політ.

За даними American Airlines, на борту літака, який зіткнувся на підльоті до Національного аеропорту Рейгана, було 60 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Офіційно про загиблих внаслідок авіакатастрофи не повідомляють. Однак, за даними телеканалу CBS News, щонайменше 18 тіл було знайдено в річці, коли тривали пошуки вцілілих.

Нагадаємо, 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що літак був обстріляний із землі. Він також вказав, що Росії слід було б визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості.

Своєю чергою міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв казав, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.