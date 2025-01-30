Под Вашингтоном самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в воду: есть данные о жертвах

Под Вашингтоном произошла авиакатастрофа с участием пассажирского самолета Bombardier, летевшего из штата Канзас, и военного вертолета Sikorsky H-60.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации США, информирует "Европейская правда".

Как указано, самолет авиакомпании American Airlines во время приближения к взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Рейгана столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

Getty Images

AP

Reuters

Американские военные подтвердили, что вертолет армии США столкнулся с пассажирским самолетом под Вашингтоном.

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На борту вертолета находился экипаж из трех человек. Американский чиновник из оборонного ведомства заявил, что он не перевозил никаких высокопоставленных лиц.

Представитель Объединенной оперативно-тактической группы в столичном регионе Хизер Чайрез рассказал, что вертолет выполнял тренировочный полет.

По данным American Airlines, на борту самолета, который столкнулся на подлете к Национальному аэропорту Рейгана, было 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Официально о погибших в результате авиакатастрофы не сообщается. Однако по данным телеканала CBS News, по меньшей мере 18 тел было найдено в реке, когда продолжались поиски выживших.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет был обстрелян с земли. Он также указал, что России следовало бы признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и донести это до общественности.

В свою очередь министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев говорил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.