У Бундесвері занепокоєні зростанням загроз з боку Росії

Командувач нового Оперативного командування Бундесверу Александер Зольфранк вбачає у російських підривних заходах зростаючу загрозу безпеці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Tag24.

Зольфранк, зокрема, звернув увагу на хвилю актів саботажу у Німеччині та затримання шпигунів.

"Ми більше не перебуваємо в стані миру. Ми спостерігаємо ворожу діяльність проти Бундесверу в Німеччині, проти інфраструктури, а також шпигунство", – сказав генерал-лейтенант.

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Були також "спроби проникнення" на об'єкти Бундесверу. Тривогу викликають також загрози з повітря.

"Ми продовжуємо бачити безпілотники над територіями, де їх не повинно бути", – зазначив Зольфранк.

Генерал також згадує про неодноразове перерізання кабелів у Балтійському морі, де "ми ще не знаємо точно, як це сталося і хто за цим стоїть".

"Але є підозри щодо того, як все це могло статися, і що за цим стоїть явний зловмисний намір", – зазначив він.

"Це приховане відчуття загрози військової ескалації з Росією вже існує", – додав Зольфранк.

Він каже, що країна фактично перебуває у стратегічній конфронтації з Росією.

З новим Оперативним командуванням Бундесвер орієнтується на національну оборону і оборону альянсу.

Воно має бути повністю введено в дію до 1 квітня, і тоді забезпечить єдине керівництво при наданні офіційної допомоги при катастрофах і стихійних лихах, при військових евакуаційних операціях чи при розгортанні сил спеціального призначення та всеосяжній обороні.

Нагадаємо, 14 січня генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.