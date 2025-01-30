В Бундесвере обеспокоены ростом угроз со стороны России

Командующий нового Оперативного командования Бундесвера Александер Зольфранк видит в российских подрывных мероприятиях растущую угрозу безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Tag24.

Зольфранк, в частности, обратил внимание на волну актов саботажа в Германии и задержания шпионов.

"Мы больше не находимся в состоянии мира. Мы наблюдаем враждебную деятельность против Бундесвера в Германии, против инфраструктуры, а также шпионаж", – сказал генерал-лейтенант.

Реклама:

Были также "попытки проникновения" на объекты Бундесвера. Тревогу вызывают также угрозы с воздуха.

"Мы продолжаем видеть беспилотники над территориями, где их не должно быть", – отметил Зольфранк.

Генерал также упоминает о неоднократном перерезании кабелей в Балтийском море, где "мы еще не знаем точно, как это произошло и кто за этим стоит".

"Но есть подозрения относительно того, как все это могло произойти, и что за этим стоит явный злонамеренный умысел", – отметил он.

"Это скрытое ощущение угрозы военной эскалации с Россией уже существует", – добавил Зольфранк.

Он говорит, что страна фактически находится в стратегической конфронтации с Россией.

С новым Оперативным командованием Бундесвер ориентируется на национальную оборону и оборону альянса.

Оно должно быть полностью введено в действие до 1 апреля, и тогда обеспечит единое руководство при оказании официальной помощи при катастрофах и стихийных бедствиях, при военных эвакуационных операциях или при развертывании сил специального назначения и всеобъемлющей обороне.

Напомним, 14 января генсек Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

Это произошло после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.