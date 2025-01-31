Сили оборони Швеції вперше запустили власний військовий супутник

Шведські збройні сили повідомили про успішний запуск першого військового супутника країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал SVT.

Супутник називається Gna-3 – у скандинавській міфології Гна була посланицею верховної богині Фрігг. Це перший власний військовий супутник Швеції.

16 серпня минулого року Gna-3 був запущений в космос з бази в Каліфорнії, США. Відтоді і донині шведські збройні сили зберігали мовчання про проєкт.

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"Це військовий супутник, і тепер ми можемо представити, що Швеція також має військові супутники. Це важливо для зміцнення нашої обороноздатності", – каже міністр оборони Пол Йонсон.

Він також пояснив, чому Швеція повинна інвестувати в це, коли інші країни НАТО мають такі ж можливості.

"По-перше, ми маємо унікальні геополітичні умови, оскільки у нас є полігон Esrange і ми маємо можливість запускати полярні супутники, що є унікальним. По-друге, звичайно, ми хочемо мати певну незалежність і свободу дій, коли йдеться про комунікацію і збір розвідувальної інформації в довгостроковій перспективі. Це розширює і зміцнює наші можливості", – зазначив Йонсон.

"Людина, яка сидить на найвищій точці на полі бою, також має гарну можливість спостерігати і використовувати цю позицію для ведення бойових дій", – каже Йохан Ністрьом, керівник космічного департаменту Збройних сил Швеції.

Gna-3 – це супутник зв'язку. Він перебуває на висоті близько 500 кілометрів. Він проходить над одними і тими ж місцями чотири рази на день, на орбіті, яка охоплює, серед іншого, Швецію і район Балтійського моря.

Космос визначають як нову важливу сферу для ведення бойових дій, і все більше країн інвестують в космічну оборону. Gna-3 – це супутник для тестування і випробувань, і Збройні сили Швеції планують запустити більше супутників в найближчі роки.

У серпні 2024 року Британія успішно запустила в космос перший військовий супутник.

Пентагон торік активно розширював можливості для ведення війни в космосі. Американські військові розцінюють як загрозу розвиток військового потенціалу в космосі Китаєм та Росією.