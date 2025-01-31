Силы обороны Швеции впервые запустили собственный военный спутник
Шведские вооруженные силы сообщили об успешном запуске первого военного спутника страны.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал SVT.
Спутник называется Gna-3 – в скандинавской мифологии Гна была посланницей богини Фригг. Это первый собственный военный спутник Швеции.
16 августа прошлого года Gna-3 был запущен в космос с базы в Калифорнии, США. С тех пор и по сей день шведские вооруженные силы хранили молчание о проекте.
"Это военный спутник, и теперь мы можем представить, что Швеция также имеет военные спутники. Это важно для укрепления нашей обороноспособности", – говорит министр обороны Пол Йонсон (M).
Он также объяснил, почему Швеция должна инвестировать в это, когда другие страны НАТО имеют такие же возможности.
"Во-первых, мы имеем уникальные геополитические условия, поскольку у нас есть полигон Esrange и мы имеем возможность запускать полярные спутники, что является уникальным. Во-вторых, конечно, мы хотим иметь определенную независимость и свободу действий, когда речь идет о коммуникации и сборе разведывательной информации в долгосрочной перспективе. Это расширяет и укрепляет наши возможности", – отметил Йонсон.
"Человек, который сидит на самой высокой точке на поле боя, также имеет хорошую возможность наблюдать и использовать эту позицию для ведения боевых действий", – говорит Йохан Нистрём, руководитель космического департамента Вооруженных сил Швеции.
Gna-3 – это спутник связи. Он находится на высоте около 500 километров. Он проходит над одними и теми же местами четыре раза в день, на орбите, которая охватывает, среди прочего, Швецию и район Балтийского моря.
Космос определяют как новую важную сферу для ведения боевых действий, и все больше стран инвестируют в космическую оборону. Gna-3 – это спутник для тестирования и испытаний, и Вооруженные силы Швеции планируют запустить больше спутников в ближайшие годы.
В августе 2024 года Британия успешно запустила в космос первый военный спутник.
Пентагон в прошлом году активно расширял возможности для ведения войны в космосе. Американские военные расценивают как угрозу развитие военного потенциала в космосе Китаем и Россией.