Трамп нарікає, що його інавгурація буде проходити з приспущеними прапорами

Обраний президент США Дональд Трамп скаржиться на те, що у день його інавгурації 20 січня національні прапори будуть приспущені через триваючий траур у зв’язку зі смертю експрезидента Джиммі Картера.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Національні прапори у США за розпорядженням президента Джо Байдена залишаються приспущеними у зв’язку зі смертю експрезидента Джиммі Картера 29 грудня, що є традицією. Траур триває 30 днів, тож на нього припадає і дата інавгурації Трампа.

Джиммі Картер, який був президентом США у 1977-1981 роках, став рекордним довгожителем серед президентів Сполучених Штатів. Він помер 29 грудня 2024 року у 100-річному віці.

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Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social висловив жаль у зв’язку з таким збігом обставин.

"Усі демократи "збуджені" від того, що наш чудовий американський прапор може бути приспущений під час моєї інавгурації. Вони думаю, що це щось чудове і дуже з цього тішаться, бо насправді вони не люблять нашу країну і думають лише про себе", – нарікає Трамп.

Він заявив, що це може стати першим випадком, коли під час вступу на посаду нового президента прапори будуть приспущені.

"Ніхто не хоче такого бачити, ніхто з американців не буде радий з цього приводу. Побачимо, як усе складеться", – додав Трамп.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр сказала, що планів переглядати рішення про траур немає.

Нагадаємо, Трамп запланував "мітинг перемоги" у Вашингтоні 19 січня – за день до інавгурації на другий президентський термін. Для нього це стане першим мітингом в американській столиці із січня 2021 року, коли тисячі прихильників республіканця штурмували Капітолій, намагаючись завадити затвердженню перемоги Джо Байдена на президентських виборах.

Раніше Трамп допустив, що може запросити на свою інавгурацію президента України Володимира Зеленського.