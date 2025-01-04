Трамп сетует, что его инаугурация будет проходить с приспущенными флагами

Избранный президент США Дональд Трамп жалуется на то, что в день его инаугурации 20 января национальные флаги будут приспущены из-за продолжающегося траура в связи со смертью экс-президента Джимми Картера.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Национальные флаги в США по распоряжению президента Джо Байдена остаются приспущенными в связи со смертью экс-президента Джимми Картера 29 декабря, что является традицией. Траур длится 30 дней, поэтому на него приходится и дата инаугурации Трампа.

Джимми Картер, который был президентом США в 1977-1981 годах, стал рекордным долгожителем среди президентов Соединенных Штатов. Он умер 29 декабря 2024 года в 100-летнем возрасте.

Реклама:

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил сожаление в связи с таким стечением обстоятельств.

"Все демократы "возбуждены" от того, что наш замечательный американский флаг может быть приспущен во время моей инаугурации. Они думаю, что это что-то замечательное и очень этому радуются, потому что на самом деле они не любят нашу страну и думают только о себе", – сетует Трамп.

Он заявил, что это может стать первым случаем, когда во время вступления в должность нового президента флаги будут приспущены.

"Никто не хочет такого видеть, никто из американцев не будет рад по этому поводу. Посмотрим, как все сложится", – добавил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что планов пересматривать решение о трауре нет.

Напомним, Трамп запланировал "митинг победы" в Вашингтоне 19 января – за день до инаугурации на второй президентский срок. Для него это станет первым митингом в американской столице с января 2021 года, когда тысячи сторонников республиканца штурмовали Капитолий, пытаясь помешать утверждению победы Джо Байдена на президентских выборах.

Ранее Трамп допустил, что может пригласить на свою инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.