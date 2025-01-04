Трампу оголосять вирок у справі про підкуп порнозірки за 10 днів до інавгурації

Вирок обраному президенту США Дональду Трампу у справі про гроші за мовчання порнозірки мають оголосити 10 січня, за десять днів до його інавгурації.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 3 січня суддя Хуан Мерчан призначив оголошення вироку у справі про "порногроші" на 10 січня, тоді як інавгурація Трампа запланована на 20 січня.

Водночас суддя у своєму письмовому рішенні просигналізував, що вирок буде "м’яким" з безумовним звільненням – він може бути обвинувальним, проте без засудження до ув’язнення, штрафів чи випробувального терміну. Трамп може брати участь у засіданні дистанційно.

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Мерчан відхилив спроби Трампа зовсім закрити справу з посиланням на його президентський імунітет та наголосив, що лише "фінальна крапка" у справі буде слугувати інтересам правосуддя.

Сам Трамп у п’ятницю жорстко розкритикував Мерчана у своїй соцмережі Truth Social, заявивши, що якщо рішення залишиться чинним, це буде "кінець президентства таким як ми його знаємо".

У середині грудня Мерчан відхилив клопотання Трампа про скасування обвинувального вироку у цій справі через рішення Верховного суду про президентську недоторканність.

Нагадаємо, йдеться про так звану справу про "порногроші", у якій Трампа визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.

Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою досі не почались навіть слухання по суті.