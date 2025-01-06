У великих містах Албанії раптово зникло світло

Низка великих міст у центрі та на півдні Албанії в неділю, 5 січня, на кілька годин залишились без електропостачання.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Albania Post.

Про збій в електропостачанні низка албанських міст, зокрема Дуррес, Вльор, Саранда, Берат і Кучов, повідомили ввечері в неділю.

Оператор системи передачі Албанії (OST) повідомив, що відключення електроенергії в декількох містах країни сталося через збій на одній із ліній 220 кВ.

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Напруга на підстанції в постраждалих містах подається альтернативними лініях, а влада Албанії протягом кількох годин відновила електропостачання для всіх абонентів.

Албанська опозиція у звʼязку з відключеннями накинулась зі звинуваченнями на владу, заявивши, що дві теплоелектростанції попри мільйонні інвестиції не змогли впоратись із електропостачанням.

Наразі невідома причина збою в лінії електропередач, але фахівці припускають, що може йтись про перевантаження мережі.

Нагадаємо, що масовий збій в електропостачанні на Балканах уже спостерігався в червні 2024 року – тоді він зачепив Боснію і Герцеговину, Чорногорію та Хорватію.