В крупных городах Албании внезапно исчез свет

Ряд крупных городов в центре и на юге Албании в воскресенье, 5 января, на несколько часов остались без электроснабжения.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Albania Post.

О сбое в электроснабжении ряд албанских городов, в частности Дуррес, Вльор, Саранда, Берат и Кучев, сообщили вечером в воскресенье.

Оператор системы передачи Албании (OST) сообщил, что отключение электроэнергии в нескольких городах страны произошло из-за сбоя на одной из линий 220 кВ.

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Напряжение на подстанции в пострадавших городах подается по альтернативным линиям, а власти Албании в течение нескольких часов восстановили электроснабжение для всех абонентов.

Албанская оппозиция в связи с отключениями набросилась с обвинениями на власть, заявив, что две теплоэлектростанции, несмотря на миллионные инвестиции, не смогли справиться с электроснабжением.

Пока неизвестна причина сбоя в линии электропередач, но специалисты предполагают, что речь может идти о перегрузке сети.

Напомним, что массовый сбой в электроснабжении на Балканах уже наблюдался в июне 2024 года – тогда он задел Боснию и Герцеговину, Черногорию и Хорватию.