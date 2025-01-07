Глава МЗС Австрії не піде в уряд з ультраправими

Багаторічний міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг планує піти з уряду, якщо його політсила, Австрійська народна партія, домовиться про коаліцію з ультраправою Австрійською партією свободи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють австрійські ЗМІ, cеред яких Kronen Zeitung.

55-річний Александр Шалленберг з Австрійської народної партії був міністром закордонних справ з 2019 року, лише з невеликою перервою у 2021 році після відставки канцлера Себастьяна Курца, коли тимчасово очолював уряд.

Раніше Шалленберг казав, що не піде до складу уряду, який очолював би лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль.

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Коли перемовини про коаліцію без ультраправих провалилися і президент доручив формування уряду Кіклю, в офісі Шалленберга підтвердили, що він "тримається своїх попередніх заяв".

Шалленберг був активним учасником перемовин із соціал-демократами і лібералами NEOS за зовнішньополітичними питаннями. Тепер малоймовірно, що він братиме участь у перемовинах з Австрійською партією свободи.

Нагадаємо, у понеділок президент Австрії Александр Ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Низка політиків у Німеччині назвали політичні події у сусідів "тривожним дзвінком".

Більше про Герберта Кікля – у статті Відродження Австро-Угорщини: як соратник Орбана йде до перемоги на австрійських виборах.