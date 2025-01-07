Глава МИД Австрии не пойдет в правительство с ультраправыми

Многолетний министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг планирует уйти из правительства, если его политсила, Австрийская народная партия, договорится о коалиции с ультраправой Австрийской партией свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают австрийские СМИ, среди которых Kronen Zeitung.

55-летний Александр Шалленберг из Австрийской народной партии является министром иностранных дел с 2019 года, только с небольшим перерывом в 2021 году после отставки канцлера Себастьяна Курца, когда временно возглавлял правительство.

Ранее Шалленберг говорил, что не пойдет в состав правительства, которое возглавлял бы лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль.

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Когда переговоры о коалиции без ультраправых провалились и президент поручил формирование правительства Киклю, в офисе Шалленберга подтвердили, что он "держится своих предыдущих заявлений".

Шалленберг был активным участником переговоров с социал-демократами и либералами NEOS по внешнеполитическим вопросам. Теперь маловероятно, что он будет участвовать в переговорах с Австрийской партией свободы.

Напомним, в понедельник президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Ряд политиков в Германии назвали политические события у соседей "тревожным звонком".

Больше о Герберте Кикля – в статье Возрождение Австро-Венгрии: как соратник Орбана идет к победе на австрийских выборах.