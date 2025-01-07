Сибіга прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа до Києва

Візит обраного Дональдом Трампом спецпредставника з питань Росії та України генерала Кіта Келлога відбудеться "свого часу".

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції з ісландською колегою Торгердюр Катрін Гуннарсдоттір у Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Сибіга відзначив, що українська сторона перебуває у контакті з американською для того, щоб чітко визначити часові рамки для проведення візиту.

"Для нас зустріч і візити генерала Келлога надзвичайно важливі. І я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться", – сказав міністр.

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Глава МЗС також підкреслив, що Україна рада "всім візитам американських друзів".

"Це перша позиція. Друга – ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити голів, очільників у вже призначеній новій адміністрації відбуватимуться в Україну", – вказав Сибіга.

Раніше агентство Reuters із посиланням на чотири джерела з оточення Трампа повідомило, що Кіт Келлог відклав свою поїздку до Києва, яка була запланована раніше.

Перед цим американський генерал заявляв, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни.

Що відомо про цю людину – читайте в статті "Європейської правди" про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.