ЗМІ: Спецпредставник Трампа відклав візит до Києва

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань Росії та України генерал Кіт Келлог відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць на час після інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.

Про це повідомили Reuters чотири джерела, обізнані з планами поїздки, передає "Європейська правда".

Поїздка, яка б ознаменувала перший візит нових посадовців адміністрації Трампа до Києва після виборів 5 листопада, була відкладена, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити приватні питання.

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, спочатку планував відвідати Київ для зустрічі з українськими лідерами на початку січня. В МЗС України навіть казали, що вже є попередня дата візиту.

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Його команда також готувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Варто зауважити, що переговори Келлога з керівництвом України і Росії, які спершу планувалося провести на початку січня, суперечили би так званому "закону Логана" (Logan Act) 1799 року, який забороняє американським громадянам, що не наділені відповідними повноваженнями, вести переговори з іноземними офіційними посадовцями з питань, що становлять державний інтерес для США.

Цей закон є чинним і передбачає за такі переговори кримінальну відповідальність, аж до тюремного ув'язнення.

За інформацією "Європейської правди", міркування щодо юридичної чистоти були серед вирішальних причин того, що візити, анонсовані на початок січня 2025 року, вирішили відкласти на період після інавгурації Трампа і призначення Келлога на відповідну посаду.

Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду, хоча дата візиту ще не визначена, повідомили джерела.

Раніше американський генерал заявляв, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни.

Що відомо про цю людину – читайте в статті "Європейської правди" про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.