Сибига прокомментировал перенос визита спецпредставителя Трампа в Киев

Визит избранного Дональдом Трампом спецпредставителя по вопросам России и Украины генерала Кита Келлога состоится "в свое время".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с исландской коллегой Торгердюр Катрин Гуннарсдоттир в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сибига отметил, что украинская сторона находится в контакте с американской, чтобы четко определить временные рамки для проведения визита.

"Для нас встреча и визиты генерала Келлога чрезвычайно важны. И я уверен, что эта встреча в свое время состоится", – сказал министр.

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Глава МИД также подчеркнул, что Украина рада "всем визитам американских друзей".

"Это первая позиция. Вторая – мы очень надеемся, что после инаугурации первые визиты глав, руководителей в уже назначенной новой администрации будут происходить в Украину", – указал Сибига.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре источника из окружения Трампа сообщило, что Кит Келлог отложил свою поездку в Киев, которая была запланирована ранее.

Перед этим американский генерал заявлял, что готовит визиты, чтобы выслушать позицию сторон полномасштабной войны.

Что известно об этом человеке – читайте в статье "Европейской правды" о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.