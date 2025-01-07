ЗМІ: НАТО направляє десяток кораблів із місією до Балтійського моря

НАТО наприкінці тижня розпочне охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів.

Про це повідомив фінський мовник Yle із посиланням на власні дані, передає "Європейська правда".

Як зазначив мовник, НАТО направить кораблі, які наразі несуть службу в Балтійському морі, а також кораблі, які відправлять безпосередньо країни НАТО. Загалом їх буде близько десяти, вони залишаться в морі до квітня.

Кораблі розміщуватимуться поруч з енергетичними кабелями й кабелями передавання даних. Здебільшого вони діятимуть як стримувальний фактор.

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Як зазначається, у міжнародних водах НАТО не може, наприклад, блокувати проходження суден інших країн.

Крім того, Фінську затоку, як і раніше, охоронятимуть, зокрема, фінські й естонські кораблі.

Зауважимо, рішення щодо збільшення своєї присутності в Балтійському морі НАТО прийняло 30 грудня на прохання Фінляндії та Естонії.

Влада цих країн підозрює, що 25 грудня танкер Eagle S пошкодив якорем кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, а також чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

Вони вважають, що танкер входить до "тіньового флоту" Росії і допомагає уникати санкцій, які наклали країни Заходу.

7 січня писали, що у Фінській затоці спеціальний корабель шведських Військово-морських сил HMS Belos знайшов та підняв якір, який належав нафтовому танкеру Eagle S, що його підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.

Детальніше про це читайте в статті журналістки "ЄвроПравди" Російська війна йде під воду.