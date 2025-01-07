СМИ: НАТО направляет десяток кораблей с миссией в Балтийское море

НАТО в конце недели начнет охрану критически важных объектов в Балтийском море силами до десяти кораблей.

Об этом сообщил финский вещатель Yle, передает "Европейская правда".

Как отметил вещатель, НАТО направит корабли, которые сейчас несут службу в Балтийском море, а также корабли, которые отправят непосредственно страны НАТО. Всего их будет около десяти, они останутся в море до апреля.

Корабли будут размещаться рядом с энергетическими кабелями и кабелями передачи данных. В основном они будут действовать как сдерживающий фактор.

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Как отмечается, в международных водах НАТО не может, например, блокировать прохождение судов других стран.

Кроме того, Финский залив, как и раньше, будут охранять, в частности, финские и эстонские корабли.

Заметим, решение об увеличении своего присутствия в Балтийском море НАТО приняло 30 декабря по просьбе Финляндии и Эстонии.

Власти этих стран подозревают, что 25 декабря танкер Eagle S повредил якорем кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.

Они считают, что танкер входит в теневой флот России и помогает избегать санкций, которые наложили страны Запада.

7 января писали, что в Финском заливе специальный корабль шведских Военно-морских сил HMS Belos нашел и поднял якорь, принадлежавший нефтяному танкеру Eagle S, который подозревают в повреждении подводных кабелей.

Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Российская война уходит под воду.