До Конгресу США внесли резолюцію із закликом визнати дії РФ проти України геноцидом

До Палати представників США повторно внесли проєкт резолюції, у якому пропонують визнати геноцидом дії Росії проти України під час повномасштабної війни.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, пише "Європейська правда".

Маркарова розповіла, що це перший документ стосовно України у новому Конгресі. Проєкт резолюції внесла двопартійна група членів Палати представників, з якими активно співпрацює посольство.

У преамбулі проєкту резолюції йдеться, що низка дій Росії під час повномасштабної війни – напади на цивільних, удари по пологових будинках та медичних установах, насильницьке переміщення сотень тисяч українців, включаючи дітей, до Росії та вглиб окупованих територій – відповідає критеріям, викладеним у статті II Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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У резолютивній частині засуджують Росію за вчинення актів геноциду українського народу; закликають США у співпраці з НАТО та країнами ЄС далі підтримувати Україну, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу; підтримують трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військовослужбовців до відповідальності за загарбницьку війну, воєнні злочини, злочини проти людяності і геноцид.

Проєкт такої резолюції вже вносили до попереднього Конгресу на початку 2023 року.

Нагадаємо, Європарламент у резолюції до 11 років окупації Криму назвав воєнним злочином політику Росії на півострові стосовно кримських татар.

Також у ній висловилися за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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