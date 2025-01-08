В Конгресс США внесли резолюцию с призывом признать действия РФ против Украины геноцидом

В Палату представителей США повторно внесли проект резолюции, в котором предлагают признать геноцидом действия России против Украины во время полномасштабной войны.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет "Европейская правда".

Маркарова рассказала, что это первый документ в отношении Украины в новом Конгрессе. Проект резолюции внесла двухпартийная группа членов Палаты представителей, с которыми активно сотрудничает посольство.

В преамбуле проекта резолюции говорится, что ряд действий России во время полномасштабной войны – нападения на гражданских, удары по роддомам и медицинским учреждениям, насильственное перемещение сотен тысяч украинцев, включая детей, в Россию и вглубь оккупированных территорий – соответствует критериям, изложенным в статье II Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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В резолютивной части осуждают Россию за совершение актов геноцида украинского народа; призывают США в сотрудничестве с НАТО и странами ЕС дальше поддерживать Украину, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа; поддерживают трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности за захватническую войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Проект такой резолюции уже вносили в предыдущий Конгресс в начале 2023 года.

Напомним, Европарламент в резолюции к 11 годам оккупации Крыма назвал военным преступлением политику России на полуострове в отношении крымских татар.

Также в ней высказались за создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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