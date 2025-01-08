У Польщі визначилися з датою президентських виборів

Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 18 травня, другий тур за потреби проведуть 1 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Дату президентських виборів оголосив спікер польського Сейму Шимон Головня після консультацій з головою Державної виборчої комісії.

Спікер також представив попередній виборчий календар. Коли календар буде затверджений комісією, він набуде офіційної чинності.

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Лише після того як рішення спікеру Сейму про призначення виборів буде опубліковане в Законодавчому віснику, формально розпочнеться виборча кампанія.

Останнє опитування показало, що кандидат від партії влади "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський міг би розраховувати на підтримку 36,2% виборців.

За ним слідував би Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", із результатом 28,8%.

Читайте детальніше в матеріалі: Четверо на місце Анджея Дуди: хто боротиметься за посаду президента Польщі.