Головні кандидати у президенти Польщі дещо втратили підтримку

Якби президентські вибори у Польщі відбулися цієї неділі, у першому турі переміг би кандидат від партії влади "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський, за ним слідував би Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість".

Про це свідчать результати опитування, проведеного виданням Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

Опубліковані в п'ятницю результати останнього опитування United Surveys, проведеного напередодні Різдва для WP.pl, показують, що якби президентські вибори відбулися цієї неділі, 64,9% поляків взяли б у них участь.

Майже половина респондентів – 46,3% – заявляють про однозначний намір взяти участь у голосуванні, в той час як більше третини поляків (35,1%) не взяли б участі в голосуванні.

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Згідно з останнім опитуванням, Тшасковський переміг би в першому турі. Мер Варшави міг би розраховувати на підтримку 36,2% виборців. Однак його результат погіршився порівняно з опитуванням, проведеним 6-8 грудня. Тшасковський зафіксував падіння підтримки на 0,7 відсоткового пункта.

На другому місці опинився глава інституту Національної пам'яті Кароль Навроцький. Він отримав би 28,8%.

"У його випадку підтримка також падає. У порівнянні з опитуванням від початку грудня він втратив 1,5 відсоткового пункта". – повідомляє WP.

Результати опитування показують, що лідер українофобської "Конфедерації" Славомір Менцен переслідує лідера "Польщі 2050" Шимона Головню. Лідер "Конфедерації" програє Головні 0,1 відсоткового пункта. Готовність проголосувати за Менцена задекларували 10,1% респондентів, що є найбільшим зростанням його підтримки порівняно з попереднім опитуванням (2,8 відсоткового пунктуа).

Тшасковський також отримав би перемогу у другому турі.

Нагадаємо, мер Варшави Рафал Тшасковський випередив президента у рейтингу довіри до польських політиків.

Вибори президента Польщі мають відбутись у першій половині 2025 року. Чинний глава держави Анджей Дуда завершує другий термін на посаді й не може балотуватись.

Читайте детальніше в матеріалі: Четверо на місце Анджея Дуди: хто боротиметься за посаду президента Польщі.