Зеленський про поведінку Маска: базуємося на контрактах, а не на емоціях

Президент Володимир Зеленський прокоментував поведінку американського мільярдера Ілона Маска та заявив, що Україна концентрується на посиленні своєї протиповітряної оборони, а не на емоціях.

Про це він сказав під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, передає "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Журналісти запитали Зеленського, чи викликає у нього тривогу можливість підтримки України з боку країн Європи у зв'язку зі спробами Маска долучитися до внутрішньої політики європейських країн і підтримувати сили, які, можливо, критично ставляться до України.

На це він наголосив, що Україна концентрується на інших тривогах, які "лунають, на жаль, поки що в українському небі".

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"Тому ми концентруємося на посиленні нашої протиповітряної оборони. Ми базуємося не на емоціях, а на контрактах через наші сильні домовленості з країнами світу", – наголосив він.

Відтак Зеленський нагадав, що на сьогодні є 27 двосторонніх безпекових договорів із партнерами, і на 2025 рік уже "є конкретні суми, на що той чи інший відсоток іде".

"Я базуюся на довірі та на домовленості з цими країнами", – підсумував український президент.

В останні дні Маск потрапив під вогонь критики з боку кількох європейських лідерів після того, як публічно підтримав німецьку ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" та закликав до відставки прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Нещодавно Маск влаштував онлайн-опитування про те, чи мали б США "звільнити народ Британії від тиранії".

8 січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію "з максимальною твердістю" захистити країни-члени ЄС від втручання в їхню політику, зокрема, з боку Маска.

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