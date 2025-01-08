Зеленский о поведении Маска: базируемся на контрактах, а не на эмоциях

Президент Владимир Зеленский прокомментировал поведение американского миллиардера Илона Маска и заявил, что Украина концентрируется на усилении своей противовоздушной обороны, а не на эмоциях.

Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, передает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Журналисты спросили Зеленского, вызывает ли у него тревогу возможность поддержки Украины со стороны стран Европы в связи с попытками Маска приобщиться к внутренней политике европейских стран и поддерживать силы, которые, возможно, критически относятся к Украине.

На это он подчеркнул, что Украина концентрируется на других тревогах, которые "звучат, к сожалению, пока в украинском небе".

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"Поэтому мы концентрируемся на усилении нашей противовоздушной обороны. Мы базируемся не на эмоциях, а на контрактах через наши сильные договоренности со странами мира", – подчеркнул он.

Следовательно, Зеленский напомнил, что на сегодня есть 27 двусторонних договоров по безопасности с партнерами, и на 2025 год уже "есть конкретные суммы, на что тот или иной процент идет".

"Я базируюсь на доверии и на договоренности с этими странами", – подытожил украинский президент.

В последние дни Маск попал под огонь критики со стороны нескольких европейских лидеров после того, как публично поддержал немецкую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" и призвал к отставке премьер-министра Британии Кира Стармера.

Недавно Маск устроил онлайн-опрос о том, должны ли США "освободить народ Британии от тирании".

8 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейскую комиссию "с максимальной твердостью" защитить страны-члены ЕС от вмешательства в их политику, в частности, со стороны Маска.

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