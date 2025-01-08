У Румунії оголосили дату повторних виборів президента

Лідери партій урядової коаліції Румунії на зустрічі в середу, 8 січня, узгодили дату повторного першого туру президентських виборів, скасованого через докази іноземного втручання.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

На першому у 2025 році засіданні урядової коаліції Румунії політичні партії домовилися, що перший тур президентських виборів відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.

Там пояснили, що дати повʼязані з необхідністю одночасного проведення довиборів у деяких районах і з тим, аби голосування не накладалось на національні свята навесні.

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Крім того, коаліція підтвердила підтримку єдиному кандидату в президенти – Кріну Антонеску, який минулого тижня оголосив про призупинення виборчої кампанії.

Офіційно дати виборів президента Румунії затвердять на засіданні уряду наступного тижня, уточнює Digi24.

Нагадаємо, на початку грудня Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

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