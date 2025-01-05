Кандидат у президенти від партій влади Румунії заявив про призупинення кампанії

Підтриманий трьома партіями урядової коаліції Румунії кандидат у президенти Крін Антонеску оголосив про призупинення кампанії, звинувативши партії влади у відсутності підтримки.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Антонеску пояснив призупинення своєї передвиборчої кампанії тим, що в Румунії ще не призначена остаточна дата наступних виборів президента і тим, що коаліція досі одностайно не схвалила його кандидатуру.

"Я не відкликаю цю кандидатуру, я не відступаю, я взяв на себе все, що це означає, всі труднощі і весь шлях, і я готовий пройти його до кінця в будь-який час", – підкреслив політик.

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Антонеску зажадав від уряду Румунії не лише призначення дати наступних виборів президента, а й пояснення про те, що сталося в Румунії зі скасуванням першого туру голосування.

Кандидатуру Кріна Антонеску, колишнього лідера Національної ліберальної партії, наприкінці грудня погодили між собою ліберали, соціал-демократи та угорська партія UDMR, що увійшли до коаліції.

Це сталось після того, як Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

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