Фіцо заявив, що поїхав до Путіна через Зеленського

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що причиною його візиту до Росії наприкінці грудня стала відмова України продовжити транзит російського газу після 2024 року.

Про це він заявив у зверненні в середу, 8 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.

Фіцо вкотре звинуватив українського президента Володимира Зеленського у "саботуванні фінансових інтересів Словаччини та ЄС" через відмову продовжити транзит російського газу.

Він підтвердив, що в четвер, 9 січня, зустрінеться в Брюсселі з єврокомісаром з питань енергетики Деном Йоргенсеном і зробить "все можливе, щоб розбудити його від солодкого сну".

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"Ні Словаччина, ні ЄС не перебувають у стані війни, у нас немає причин терпіти авантюри Зеленського, особливо зважаючи на допомогу, яку Словаччина і ЄС надають Україні", – заявив словацький премʼєр.

Далі Фіцо згадав про свою скандальну поїздку до Москви та зустріч з Владіміром Путіним, заявивши, що був змушений поїхати саме через рішення України щодо транзиту.

"Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ", – сказав він, не уточнивши, як саме планував отримувати цей газ.

Контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.

Він також погрожував припинити постачання електроенергії або скоротити допомогу біженцям з України у Словаччині у відповідь.