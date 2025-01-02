Фіцо погрожує обмежити допомогу українцям у Словаччині через зупинку транзиту

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що його уряд обговорить заходи у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу.

Про це він сказав у зверненні у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо назвав припинення транзиту російського газу через Україну до Словаччини "саботажем Зеленського", заявивши, що через це збитки для його країни становлять 500 мільйонів євро на рік.

Він підтвердив, що представники словацького уряду обговорюватимуть питання припинення транзиту в Брюсселі наступного вівторка, 7 січня.

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За словами премʼєра, для Словаччини єдиним виходом із ситуації є або відновлення транзиту газу, або компенсація втрати "майже 500 мільйонів євро державних фінансів".

Після переговорів у Брюсселі прем'єр-міністр Словаччини планує скликати раду коаліції, а потім засідання кабінету міністрів, на якому партнери по коаліції обговорять відповідні заходи.

"Від імені Smer-SD (партія Фіцо. – Ред.) я оголошую, що ми готові вести переговори і домовитися в коаліції про припинення поставок електроенергії і про значне скорочення підтримки громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", – підкреслив Фіцо.

Як відомо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Зеленського за ці дії, а також написав листа лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони, а також погрожував припинити постачання електроенергії.