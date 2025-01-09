Зеленський закликав учасників "Рамштайну" інвестувати у виробництво українських дронів

Президент Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України закликав учасників до більшого залучення у виробництво дронів в Україні.

Про це він заявив, відкриваючи засідання на американській авіабазі "Рамштайн" в Німеччині, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, на сьогодні стоїть завдання зупинити просування ворога, зупинити втрати людей, і для цього потрібні дрони.

"Дрони стримують ворога, вони утримують його на дистанції", – зазначив він.

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Він наголосив, що виробництво дронів в Україні більш ефективне з точки зору витрат, і заявив, що цього року хоче досягти рекорду за кількістю і якістю дронів, які Україна виробляє та отримує від партнерів.

"Ми вже підписали значну кількість контактів і багато ще опрацьовуються. І я закликаю всіх вас ставати навіть більш активно залученими у нарощення цього арсеналу дронів.

Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів і ми маємо найбільші спроможності у Європі виробляти дрони. Тому інвестуйте більше у цю українську силу, тому що після війни це стане також вашою силою", – наголосив Зеленський.

Міністр оборони України Рустем Умєров раніше підтвердив, що на засіданні формату "Рамштайн" 9 січня мають затвердити погоджені з Києвом плани підтримки України на найближчі два роки за вісьмома напрямками.

У середу у Пентагоні вже розкрили, що Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей", щоб окреслити плани з підтримки України до 2027 року.