Умєров: на "Рамштайні" узгодять плани підтримки України до 2027 року за вісьмома напрямками

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що на засіданні формату "Рамштайн" 9 січня мають затвердити погоджені з Києвом плани підтримки України на найближчі два роки за вісьмома напрямками.

Про це він розповів у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Умєров повідомив, що перед основним засіданням "Рамштайну" вже мав двосторонню зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, де обговорили підготовку до засідання та ключові напрями співпраці.

"Сьогодні лідери коаліцій (спроможностей. – Ред.) затверджують "дорожні карти" за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року.

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Ці документи, розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами, стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери", – деталізував міністр оборони.

У середу у Пентагоні вже розкрили, що Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей", щоб окреслити плани з підтримки України до 2027 року.

Цього ж дня, за інформацією ЗМІ, Вашингтон планує оголосити про виділення Києву зброї та боєприпасів на суму 500 млн доларів.