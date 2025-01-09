Зеленский призвал участников "Рамштайна" инвестировать в производство украинских дронов

Президент Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины призвал участников больше вовлекаться в производство дронов в Украине.

Об этом он заявил, открывая заседание на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, сегодня стоит задача остановить продвижение врага, остановить потери людей, и для этого нужны дроны.

"Дроны сдерживают врага, они удерживают его на дистанции", – отметил он.

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Он отметил, что производство дронов в Украине более эффективно с точки зрения затрат, и заявил, что в этом году хочет достичь рекорда по количеству и качеству дронов, которые Украина производит и получает от партнеров.

"Мы уже подписали значительное количество контактов и многие еще прорабатываются. И я призываю всех вас становиться даже более активно вовлеченными в наращивание этого арсенала дронов.

Украинцы имеют больше всего опыта в Европе в использовании дронов, и у нас наибольшие возможности в Европе производить дроны. Поэтому инвестируйте больше в эту украинскую силу, потому что после войны это станет также и вашей силой", – подчеркнул Зеленский.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее подтвердил, что на заседании формата "Рамштайн" 9 января должны утвердить согласованные с Киевом планы поддержки Украины на ближайшие два года по восьми направлениям.

В среду в Пентагоне уже раскрыли, что Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей", чтобы обозначить планы по поддержке Украины до 2027 года.