Санду сподівається на вугілля з України для порятунку придністровців від енергокризи

Президентка Молдови Мая Санду бачить постачання вугілля з України до Придністров’я шляхом до порятунку мешканців регіону від гуманітарної катастрофи в умовах енергокризи.

Як повідомляє ProTV, пише "Європейська правда", про це вона сказала під час поїздки до сіл на межі з Придністров’ям, які разом з невизнаним регіоном залишилися без газу і потерпають від віялових відключень.

Санду нагадала, що у середу мала розмову з президентом України Володимиром Зеленським; Зеленський після того заявив, що Україна готова допомогти Молдові, зокрема вугіллям.

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"Потенційним рішенням могло б бути, щоб Україна постачала вугілля для роботи електростанції на лівому березі Дністра (Молдавської ДРЕС у Придністров’ї. – Ред.). Тоді буде вироблятися електроенергія, а лівий берег платитиме Україні. Це може бути виходом. Кишинів і Київ обговорять цей варіант", – сказала Санду.

Перед тим прем’єр-міністр Дорін Речан сказав, що офіційний Кишинів не заперечував би проти пропозиції України допомогти невизнаному Придністров’ю в умовах енергокризи.

На додачу така допомога України – вугіллям чи газом – допомогла би зламати плани Кремля виставити президентку Молдови Маю Санду винуватицею гуманітарної катастрофи у регіоні, а когось із лідерів проросійських сил у Молдові – "рятівником, який домовився з Москвою".

Від успіху цієї пропагандистської операції може залежати результат майбутніх парламентських виборів у Молдові, що будуть мати велике значення для майбутнього та безпеки і Молдови, і України.

Детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.