Санду надеется на уголь из Украины для спасения приднестровцев от энергокризиса

Президент Молдовы Майя Санду видит поставки угля из Украины в Приднестровье путем к спасению жителей региона от гуманитарной катастрофы в условиях энергокризиса.

Как сообщает ProTV, пишет "Европейская правда", об этом она сказала во время поездки в села на границе с Приднестровьем, которые вместе с непризнанным регионом остались без газа и страдают от веерных отключений.

Санду напомнила, что в среду разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским; Зеленский после того заявил, что Украина готова помочь Молдове, в частности углем.

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"Потенциальным решением могло бы быть, чтобы Украина поставляла уголь для работы электростанции на левом берегу Днестра (Молдавской ГРЭС в Приднестровье. – Ред.). Тогда будет производиться электроэнергия, а левый берег будет платить Украине. Это может быть выходом. Кишинев и Киев обсудят этот вариант", – сказала Санду.

Перед тем премьер-министр Дорин Речан сказал, что официальный Кишинев не возражал бы против предложения Украины помочь непризнанному Приднестровью в условиях энергокризиса.

В дополнение такая помощь Украины – углем или газом – помогла бы сломать планы Кремля выставить президента Молдовы Майю Санду виновницей гуманитарной катастрофы в регионе, а кого-то из лидеров пророссийских сил в Молдове – "спасителем, который договорился с Москвой".

От успеха этой пропагандистской операции может зависеть результат предстоящих парламентских выборов в Молдове, которые будут иметь большое значение для будущего и безопасности и Молдовы, и Украины.

Подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.