В Єврокомісії розповіли про результати переговорів з Фіцо щодо транзиту газу

Європейська комісія створить робочу групу високого рівня зі Словаччиною для обговорення наслідків припинення транзиту російського газу через Україну.

Про це йдеться у спільній заяві єврокомісара Дена Йоргенсена та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за підсумками двосторонньої зустрічі у Брюсселі 9 січня, текст якої отримала "Європейська правда".

У документі йдеться про те, що робоча група високого рівня, яка створюється Європейською комісією та Словаччиною, буде обговорювати наслідки скасування Україною транзиту російського газу та те, яким чином ЄС може надати допомогу в цьому випадку.

"Ми провели хорошу і відкриту дискусію щодо енергетичної ситуації та ширших наслідків припинення транзиту російського газу через Україну… У цьому контексті ми домовилися створити робочу групу високого рівня для відслідковування та визначення варіантів на основі спільної оцінки ситуації та визначення того, як ЄС може допомогти", – йдеться у заяві.

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Також уточнюється, що Словаччина та Єврокомісія "продовжать тісне обговорення цих питань, як на політичному, так і на технічному рівні".

Нагадаємо, що контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.

Він також погрожував припинити постачання електроенергії або скоротити допомогу біженцям з України у Словаччині у відповідь.