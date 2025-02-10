На виборах у частково визнаному Косові перемагає партія чинного прем’єра

За попередніми результатами виборів у частково визнаному Косові перемогу здобуває партія чинного прем’єр-міністра Альбіна Курті.

Про це повідомляє Kosovo Online, пише "Європейська правда".

За останніми попередніми даними ЦВК на ранок 10 лютого, за результатом обробки 88% голосів, "Рух за самовизначення" лідирує з понад 41%. На другому місці опинилась "Демократична партія Косова" з 21,8%.

"Демократична ліга Косова" набирає 17,75%, "Альянс за майбутнє Косова" – 7,68%.

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Порівняно з попередніми виборами, результат політсили Курті виявився нижчим майже на 10 пунктів і йому доведеться шукати політичних партнерів для коаліції. Поки невідомо, кого він розглядає як потенційних партнерів.

Усі 10 місць у парламенті, закріплених за сербською меншиною, відійдуть "Сербському списку".

Президент Сербії Александар Вучич назвав це "неймовірними результатами, особливо з огляду на вс, що робив Курті для знищення сербського народу і "Сербського списку", та заявив, що тепер Альбіну Курті "доведеться ще більше турбуватись про себе і про те, як утриматись при владі".

Детальніше про контекст виборів у Косові – у статті Вибори під загрозою "болючих компромісів"