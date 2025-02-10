На выборах в частично признанном Косово побеждает партия действующего премьера

По предварительным результатам выборов в частично признанном Косово победу одерживает партия действующего премьер-министра Альбина Курти.

Об этом сообщает Kosovo Online, пишет "Европейская правда".

По последним предварительным данным ЦИК на утро 10 февраля, по результатам обработки 88% голосов, "Движение за самоопределение" лидирует с более 41%. На втором месте оказалась "Демократическая партия Косово" с 21,8%.

"Демократическая лига Косово" набирает 17,75%, „Альянс за будущее Косово" – 7,68%.

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По сравнению с предыдущими выборами, результат политсилы Курти оказался ниже почти на 10 пунктов и ему придется искать политических партнеров для коалиции. Пока неизвестно, кого он рассматривает в качестве потенциальных партнеров.

Все 10 мест в парламенте, закрепленных за сербским меньшинством, отойдут "Сербскому списку".

Президент Сербии Александар Вучич назвал это "невероятными результатами, особенно учитывая все, что делал Курти для уничтожения сербского народа и „Сербского списка", и заявил, что теперь Альбину Курти „придется еще больше беспокоиться о себе и о том, как удержаться у власти".

Подробнее о контексте выборов в Косово – в статье Выборы под угрозой "болезненных компромиссов"