Україна та ЄІБ уклали угоди на 116,5 млн євро для відновлення енергетики та інфраструктури

Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, пише "Європейська правда".

Підписання відбулося під час зустрічі Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіньо.

Відповідно до першої угоди, ЄІБ виділяє 16,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.

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Друга угода відкриває шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об’єктів водо– , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики.

У понеділок, 10 лютого, до української столиці прибула очільниця Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо.

Нещодавно Київ відвідувала президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Під час свого візиту вона заявила, що ЄБРР у 2025 році планує інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро на підтримку економіки та бізнесу України у воєнний час.