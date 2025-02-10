У Конгресі пропонують відновити механізм ленд-лізу для України

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон оголосив, що ініціює законопроєкт про надання Дональду Трампу повноважень надавати Україні зброю через ленд-ліз.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Вілсон заявив, що внесе до Конгресу Акт про ленд-ліз "Свобода насамперед" (Freedom First Lend-Lease Act), який надасть Трампу "гнучкі повноваження для відправки переможної зброї нашим партнерам, зокрема Україні".

Це допоможе "стримати воєнного злочинця Путіна, як це мав би зробити Байден вже давно", переконаний конгресмен.

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"Примусьте Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили!" – підсумував він.

Наразі незрозуміло, що саме передбачатиме законодавча ініціатива Вілсона, як і те, чи має вона підтримку серед інших членів Конгресу, де переважають республіканці.

Механізм ленд-лізу для України був схвалений у травні 2022 року і надавав президенту США повноваження надсилати зброю за умови, що її вартість буде повернута пізніше.

На практиці механізм ленд-лізу так і не був використаний. Він кілька разів продовжувався як поправка до закону про асигнування на національну безпеку США до 2024 року.