В уряді кажуть про механізм ленд-лізу як запобіжник проти нестабільності серед союзників

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розглядає механізм ленд-лізу як запобіжник проти політичної дестабілізації серед союзників.



Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона сказала на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine у четвер, відповідаючи на запитання, чи необхідно звертатися до ідеї ленд-лізу.

"Це один з елементів, який ми маємо брати до уваги. Це елемент, який стосується саме запобіжника проти політичної дестабілізації серед тих чи інших союзників.

Ленд-ліз – це інструмент, який дає можливість забезпечити безперервність військової допомоги на певних умовах. Ми розглядаємо це як один із напрямів, над якими ми працюватимемо", – сказала Стефанішина.



За її словами, конкретну позицію в цьому питанні може бути представлено на саміті НАТО у Вашингтоні.

Стефанішина також заявила, що Україна не має реалістичного плану "Б" у короткостроковій перспективі без допомоги США.



"У короткостроковій перспективі – ні. У довгостроковій – це європейський стрижень оборони через формування відповідного оборонного ринку", – сказала віцепрем'єрка.

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Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтон.

Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО.