В уряді кажуть про механізм ленд-лізу як запобіжник проти нестабільності серед союзників
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розглядає механізм ленд-лізу як запобіжник проти політичної дестабілізації серед союзників.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона сказала на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine у четвер, відповідаючи на запитання, чи необхідно звертатися до ідеї ленд-лізу.
"Це один з елементів, який ми маємо брати до уваги. Це елемент, який стосується саме запобіжника проти політичної дестабілізації серед тих чи інших союзників.
Ленд-ліз – це інструмент, який дає можливість забезпечити безперервність військової допомоги на певних умовах. Ми розглядаємо це як один із напрямів, над якими ми працюватимемо", – сказала Стефанішина.
За її словами, конкретну позицію в цьому питанні може бути представлено на саміті НАТО у Вашингтоні.
Стефанішина також заявила, що Україна не має реалістичного плану "Б" у короткостроковій перспективі без допомоги США.
"У короткостроковій перспективі – ні. У довгостроковій – це європейський стрижень оборони через формування відповідного оборонного ринку", – сказала віцепрем'єрка.
Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтон.
Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО.