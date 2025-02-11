Чи допоможе Туску скандал із затриманням колишнього генпрокурора Польщі

Польщу сколихнула резонансна подія. 31 січня поліція затримала колишнього міністра юстиції та генерального прокурора Збігнева Зьобро. Причому відразу після його інтерв’ю в прямому ефірі одного з телеканалів.

Зьобро, який раніше відмовлявся з’являтися на допити до Слідчого комітету у справі Pegasus, був змушений відповісти перед законом після рішення суду про його примусову доставку.

Про скандал і те, як він може вплинути на виборчу кампанію у Польщі, читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського та редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Втеча генпрокурора: як зірвалося найгучніше затримання в Польщі та які наслідки це матиме. Далі – стислий її виклад.

Перш за все, варто зазначити, що Pegasus – це система, створена ізраїльською компанією NSO Group для боротьби з тероризмом і організованою злочинністю.

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За допомогою цього програмного забезпечення можна не лише прослуховувати розмови із "зараженого" смартфона, а й отримати доступ до інших даних, що зберігаються на ньому. Згідно з висновками Canadian Citizen Lab, Pegasus використовувався у Польщі для шпигування за опозиційними політиками.

Слідчий комітет Pegasus своєю чергою займається перевіркою законності, правильності та доцільності дій, які здійснювалися польськими урядовими структурами з використанням цього програмного забезпечення з листопада 2015 по листопад 2023 року.

Йдеться про можливі незаконні прослуховування політиків, журналістів та громадських активістів під час правління партії "Право і справедливість" ("ПіС").

Одне з ключових завдань комісії Сейму – визначити, хто саме санкціонував закупівлю Pegasus та подібних інструментів для польської влади та як вони використовувалися проти журналістів і опозиційних політиків.

Збігнев Зьобро, який обіймав посаду міністра юстиції до 2023 року, був ключовою фігурою в цьому розслідуванні.

Його відмова співпрацювати з комісією та неявка на засідання призвели до рішення Окружного суду Варшави про його примусову доставку.

Втім, затримати його 31 січня вдалося не одразу, оскільки ворота будинку Зьобро правоохоронцям ніхто не відчинив.

І лише після того, як ексочільник Мін’юсту з’явився в прямому ефірі TV Republika, він, залишивши студію, здався поліції.

Та це ще не все. Затримання 31 січня вийшло невдалим – Сейм, який мав затвердити зняття депутатської недоторканості, вже завершив роботу – стратегія із телеінтерв'ю спрацювала.

Це дозволило Зьобро уникнути арешту, після чого він заявив, що покидає країну – нібито для лікування.

Тож не виключено, що вироки будуть винесені за його відсутності, а сам Зьобро спробує отримати політичний притулок в сусідній Угорщині.

Справа Збігнева Зьобро стає черговим випробуванням для польської політичної сцени напередодні президентських виборів, запланованих на травень 2025 року.

Представники нинішньої влади використовують скандал Pegasus для критики попередників.

На тлі боротьби за президентське крісло новий уряд Польщі під керівництвом Дональда Туска демонструє, що готовий до радикальних дій у справі очищення політичного простору від корупції та зловживань.

Як вважається, Зьобро активно зловживав своїми посадовими повноваженням, причому не лише для політичних цілей, але й для особистих.

Водночас прихильники партії Зьобро "Суверенна Польща" й попередньої партії влади "Право і справедливість" вбачають у розслідуванні політичне переслідування, що може мобілізувати консервативний електорат.

Невдача нинішньої влади з арештом Зьобро лише посилює опозицію – наразі ця історія виглядає для них явно більш виграшною, аніж для уряду.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського та Юрія Панченка Втеча генпрокурора: як зірвалося найгучніше затримання в Польщі та які наслідки це матиме.