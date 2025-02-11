Поможет ли Туску скандал с задержанием бывшего генпрокурора

Польшу всколыхнуло резонансное событие. 31 января полиция задержала бывшего министра юстиции и генерального прокурора Збигнева Зебро. Причем сразу после его интервью в прямом эфире одного из телеканалов.

Зебро, который ранее отказывался являться на допросы в Следственный комитет по делу Pegasus, был вынужден ответить перед законом после решения суда о его принудительной доставке.

О скандале и том, как он может повлиять на избирательную кампанию в Польше, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Побег генпрокурора: как сорвалось самое громкое задержание в Польше и какие последствия это будет иметь. Далее – краткое ее изложение.

Прежде всего, стоит отметить, что Pegasus – это система, созданная израильской компанией NSO Group для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

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С помощью этого программного обеспечения можно не только прослушивать разговоры с "зараженного" смартфона, но и получить доступ к другим данным, хранящимся на нем. Согласно выводам Canadian Citizen Lab, Pegasus использовался в Польше для шпионажа за оппозиционными политиками.

Следственный комитет Pegasus в свою очередь занимается проверкой законности, правильности и целесообразности действий, которые осуществлялись польскими правительственными структурами с использованием этого программного обеспечения с ноября 2015 по ноябрь 2023 года.

Речь идет о возможных незаконных прослушиваниях политиков, журналистов и общественных активистов во время правления партии "Право и справедливость" ("ПиС").

Одна из ключевых задач комиссии Сейма – определить, кто именно санкционировал закупку Pegasus и подобных инструментов для польских властей и как они использовались против журналистов и оппозиционных политиков.

Збигнев Зебро, занимавший должность министра юстиции до 2023 года, был ключевой фигурой в этом расследовании.

Его отказ сотрудничать с комиссией и неявка на заседание привели к решению Окружного суда Варшавы о его принудительной доставке.

Впрочем, задержать его 31 января удалось не сразу, поскольку ворота дома Зебро правоохранителям никто не открыл.

И только после того, как экс-глава Минюста появился в прямом эфире TV Republika, он, покинув студию, сдался полиции.

Но это еще не все. Задержание 31 января получилось неудачным – Сейм, который должен был утвердить снятие депутатской неприкосновенности, уже завершил работу – стратегия с телеинтервью сработала.

Это позволило Зебро избежать ареста, после чего он заявил, что покидает страну – якобы для лечения.

Поэтому не исключено, что приговоры будут вынесены в его отсутствие, а сам Зебро попытается получить политическое убежище в соседней Венгрии.

Дело Збигнева Зебро становится очередным испытанием для польской политической сцены накануне президентских выборов, запланированных на май 2025 года.

Представители нынешней власти используют скандал Pegasus для критики предшественников.

На фоне борьбы за президентское кресло новое правительство Польши под руководством Дональда Туска демонстрирует, что готово к радикальным действиям в деле очищения политического пространства от коррупции и злоупотреблений.

Как считается, Зебро активно злоупотреблял своими должностными полномочиями, причем не только для политических целей, но и для личных.

В то же время сторонники партии Зебро "Суверенная Польша" и предыдущей партии власти "Право и справедливость" видят в расследовании политическое преследование, которое может мобилизовать консервативный электорат.

Неудача нынешней власти с арестом Зебро только усиливает оппозицию – сейчас эта история выглядит для них явно более выигрышной, чем для правительства.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко Побег генпрокурора: как сорвалось самое громкое задержание в Польше и какие последствия это будет иметь.