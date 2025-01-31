Ексгенпрокурора Польщі силою привезли до Сейму через ігнорування викликів слідчої комісії

Колишнього генпрокурора та міністра юстиції Польщі Збігнева Зьобро примусово доставили до Сейму на засідання слідчої комісії, виклики якої він ігнорує.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вранці 31 січня правоохоронці на підставі рішення Окружного суду Варшави прийшли шукати Зьобро за місцем проживання у Лодзькому воєводстві та у Варшаві, щоб затримати і на 10:30 доставити на засідання слідчої комісії Сейму щодо скандалу з використанням програмного забезпечення Pegasus, виклики якої Зьобро ігнорує. За всіма адресами експосадовця не знайшли.

Близько 9:30 Зьобро з’явився у студії Telewizja Republika, де розповідав, що щойно повернувся з реабілітації у Брюсселі (він бореться з онкологічним захворюванням), та що суд нібито не мав права зобов’язувати його з’явитись перед комісією Сейму, оскільки раніше Конституційний суд оголосив її неконституційною.

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"Якби я пішов туди добровільно, це було б участю у протиправних діях, можливо, навіть злочином, тому що робота цих людей, які видають себе за слідчу комісію – це явно злочин", – заявив Зьобро.

Також він закликав телеканал впустити поліцію, яка за ним прийде, тому що ті "роблять свою роботу". Після інтерв’ю він сам вийшов зі студії і здався правоохоронцям, які його очікували.

Тим часом слідча комісія почала засідання у запланований час і, оскільки Зьобро був відсутній, проголосувала за ініціювання через суд процедури щодо дисциплінарного стягнення у вигляді арешту на 30 днів. Після того засідання закрили.

У підсумку Зьобро доставили у будівлю Сейму вже після завершення засідання. Він заявив, що члени комісії "дезертирували, тому що бояться правди", якщо не дочекались його.

"Комісія знала, що я у Варшаві… і що мене везуть сюди. І коли вони це дізнались, вони вирішили втекти, дезертирувати. Вони бояться правди, бояться фактів, вони просто хочуть далі брехати", - заявив Зьобро.

Раніше комітет вчетверте намагався викликати Зьобро як свідка. Політик не з'явився і не виправдав свою відсутність, незважаючи на те, що комітет отримав висновок експерта, який оцінив, що стан Зьобро дозволяє йому давати свідчення.

Збігнев Зьобро – серед посадовців з попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо дій минулої влади.

Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу (докладніше про це – у статті Полювання на Качинського).